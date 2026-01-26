Молодой россиянин отправился в колонию на 22 года за два поджога

2-й Восточный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы 25-летнего жителя Иркутска за поджог двух базовых станций операторов связи. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Первые пять лет молодой россиянин проведет в тюрьме, а оставшейся части наказания в колонии строгого режима. Его признали виновным в государственной измене, диверсионной деятельности, прохождении обучения таковой и приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

По версии следствия, в 2023 году осужденный вступил в сговор с представителем украинской военной разведки (ГУР) через Telegram. Пройдя обучение диверсионной деятельности, в декабре 2023 года он совершил поджог двух базовых станций связи в регионе.

В дальнейшем он готовился к диверсиям на железной дороге, проводя разведку и изготавливая зажигательные смеси. В мае 2024 года при попытке поджога релейного шкафа он был задержан. Также осужденный собирал сведения о военкомате для передачи украинской стороне и готовился выехать за границу для вступления в террористическую организацию.

Ранее Верховный суд Удмуртской Республики приговорил ранее судимого 44-летнего жителя Можги к 18 годам лишения свободы за передачу данных украинской разведке.