В Крыму подросток признался в поджоге машины и стрельбе на почве нацизма

Несовершеннолетний житель Крыма в ходе заседания Южного окружного военного суда (Ростов-на-Дону) признал вину в участии в террористической организации National Socialism/White Power (признана террористической и запрещена в РФ). Также он признался в поджоге автомобиля из-за нацизма. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Фигурант в 2024 году, находясь в Симферополе, вступил в террористическую организацию National Socialism/White Power. <...> Фигурант слил из бензобака мопеда около 1 литра бензина, чтобы поджечь Opel Calibra, что он позже и сделал. Свою вину он признал», — сказал пишет ТАСС со ссылкой на собеседника.

По словам источника, подростку вменяется участие в террористической организации и совершение преступления по мотиву национальной ненависти.

Правоохранительные органы указали, что до поджога Opel подросток уже предпринимал попытку повредить другое транспортное средство того же потерпевшего. Для этого он приобрел пусковое устройство «ПУ-4», которое не относится к огнестрельному оружию, но действует по схожему принципу, а также патроны к нему. Несовершеннолетний несколько раз выстрелил по автомобилю ВАЗ, принадлежащему тому же владельцу. Однако реального ущерба машине он не причинил, так как транспортное средство находилось без стекол, по которым он и вел огонь.

