В российском приюте десятки кошек сварились заживо

В приюте в поселке Горький в Хабаровском крае десятки кошек сварились заживо из-за хлынувшего на клетки кипятка. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По сведениям российского издания, волонтеры разместили 36 бродячих кошек и четырех собак в подвале и на цокольном этаже одного из многоквартирных домов. Животные заняли четыре помещения.

Летом прошлого года управляющая компания заменила не все стояки, а накануне генерирующая организация увеличила температуру воды. В результате труба не выдержала, кипяток хлынул прямо на животных — 20 кошек спасти не удалось. Собаки выжили.

Пострадавшим животным понадобилось срочное обследование, местные организовали сбор денежных средств.

До этого стало известно, что в приюте благотворительного фонда «Лапушки» в Подмосковье обнаружили трупы животных.

Еще раньше в Белгородской области коммунальщики попытались выкурить собаку с щенками из трубы костром.