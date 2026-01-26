Россиянок арестовали за проникновение на военную базу США

Путешественниц из России задержали, когда они случайно проникли на военную базу в США. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Две подружки Кристина и Наташа из Самары путешествовали на тачке по Штатам. Когда они ехали по трассе в Сан-Диего, девчонки проголодались и решили заскочить в ближайший Мак <…> Навигатор построил самый короткий маршрут до забегаловки, и путешественницы свернули с дороги», — говорится в публикации.

По данным канала, когда девушки заехали на территорию военной базы морской пехоты Camp Pendleton, им оставалось преодолеть в путь километров до точки назначения, но на стоянке боевой техники нарушительниц задержали. Автомобиль отправили на штрафстоянку. В настоящее время девушки уже трое суток находится под стражей, им грозит тюремный срок.

По словам россиян, живущих в США, туристы часты заезжают на территорию базы по ошибке, поскольку пропускной пункт находится дальше, чем въезд.