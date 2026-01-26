Сильнейшая снежная буря затронула 200 млн американцев, есть жертвы

Сильнейший снежный шторм накрыл большую часть США, оставив без электричества более 900 тыс. домов и приведя к гибели как минимум семи человек.

Мощнейшая снежная буря накрыла большую часть Соединённых Штатов и затронула примерно 200 млн человек, передает ABC.

Национальная метеорологическая служба сообщает, что сильные снегопады прошли через всю страну – от Нью-Мексико до Новой Англии, в некоторых районах высота снежного покрова достигла 40 см, отмечает ТАСС.

Согласно данным PowerOutage, свыше 900 тыс. домов остались без электроснабжения. Зафиксировано не менее семи погибших, в том числе двое жителей Луизианы умерли от переохлаждения.

Снежная буря также привела к серьёзным сбоям в транспортной системе: за последние выходные отменили более 15 тыс. авиарейсов.

Режим чрезвычайной ситуации объявили в 23 штатах. Президент Дональд Трамп заверил, что экстренные службы готовы к борьбе с последствиями стихии и к предстоящим морозам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нью-Йорка приостановили работу паромов из-за снежной бури. Более 750 тыс. домов остались без электричества из-за непогоды.