В Киргизии произошло землетрясение

В Ошской области Киргизии сегодня зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщил институт сейсмологии Национальной академии наук республики.

В институте уточнили, что очаг землетрясения, которое произошло в 3.54 по местному времени (00.54 мск), располагался в трех километрах к юго-западу от села Каблан-Кель и в 45 километрах к юго-востоку от города Оша на глубине 20 метров.

При этом подземные толчки ощутили жители как села Каблан-Кель, так и сел Алга-Бас, Чайчи, Лаглан, Тогуз-Булак, Тээке, Алга. Их магнитуда составила от трех до трех с половиной баллов, отмечается в сообщении на сайте института.

По предварительным данным МЧС Киргизии, жертв и серьезных разрушений нет, пишет РИА Новости.

Напомним, что ранее у берегов Аляски, в 271 километре от местности Атту-Стейшн, произошло землетрясение магнитудой 5,9. Очаг находился на глубине в 41,3 километра. О жертвах и разрушениях не сообщалось.