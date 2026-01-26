Двое фигурантов дела о хищении денег у бойцов СВО скрылись

Двоим фигурантам уголовного дела о хищении денег в аэропорту Шереметьево у бойцов СВО удалось скрыться. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РИА Новости. По словам собеседника агентства, фигуранты дела скрылись после того, как ознакомились с протоколами допросов свидетелей. Это произошло в ноябре 2024 года, когда были арестованы первые члены преступной группы таксистов-вымогателей.

15 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что членами преступного сообщества, которые похищали деньги у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево, были не менее 40 человек. О преступной деятельности в Шереметьево стало известно в мае 2025 года. Изначально бойцам российской армии предлагали услуги такси по адекватным ценам, однако в конце поездки сумма менялась. Например, вместо двух тыс. рублей просили 40 тыс. или даже 90 тыс. рублей.

Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. Если потерпевшие отказывались платить, то им угрожали физической расправой. Предварительно сумма причиненного участникам СВО ущерба превысила 4 млн рублей.