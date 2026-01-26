Jornada: при стрельбе на футбольном поле в Мексике погибли 11 человек
При стрельбе на футбольном поле в мексиканском муниципалитете Саламанка штата Гуанахуато погибли 11 человек, 12 пострадали.
Об этом сообщает газета Jornada.
По данным издания, группа неизвестных открыла стрельбу по людям на футбольном поле и скрылась с места происшествия.
«К сожалению, в результате этих событий была подтверждена смерть 11 человек», — заявили местные власти.
Ведётся поиск нападавших.
Ранее в Мексике у здания полиции в муниципалитете Коауаян в штате Мичоакан произошёл взрыв.