При стрельбе на футбольном поле в Мексике погибли 11 человек

При стрельбе на футбольном поле в мексиканском муниципалитете Саламанка штата Гуанахуато погибли 11 человек, 12 пострадали.

Об этом сообщает газета Jornada.

По данным издания, группа неизвестных открыла стрельбу по людям на футбольном поле и скрылась с места происшествия.

«К сожалению, в результате этих событий была подтверждена смерть 11 человек», — заявили местные власти.

Ведётся поиск нападавших.

Ранее в Мексике у здания полиции в муниципалитете Коауаян в штате Мичоакан произошёл взрыв.