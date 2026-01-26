В Оренбургской области человек погиб при обрушении горной породы на предприятии

На одном из промышленных предприятий в Гайском муниципальном округе Оренбургской области произошло обрушение горных пород. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По ее информации, инцидент случился в 6:25 по местному времени (04:25).

Площадь обрушения устанавливается. Как рассказали ТАСС в Гайском горно-обогатительном комбинате, его работник получил несовместимые с жизнью травмы при обрушении горной выработки. Там уточнили, что речь идет о проходчике подземного участка 1983 года рождения. Также в пресс-службе заявили, что предприятие работает в штатном режиме, других пострадавших нет.

"В текущий момент на предприятии сформирована комиссия, которая выясняет причины и обстоятельства произошедшего", - сказали в комбинате.

Там добавили, что предприятие окажет всю необходимую помощь родным и близким погибшего. До этого в Курагинском районе Красноярского края произошло обрушение горной массы на шахте АО "Артемовский рудник".