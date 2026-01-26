В США потерпел крушение частный самолет

Частный самолет Bombardier Challenger 650 потерпел крушение в штате Мэн в США, передает телеканал CNN.

Как уточняется, бизнес-джет рухнул во время взлета в международном аэропорту Бангор. На его борту находились восемь пассажиров. Информации о пострадавших и жертвах пока нет.

Телекомпания также сообщила, что самолет рухнул на фоне сильной снежной бури, которая бушует на северо-востоке США. Так, в штате Мэн температура опустилась ниже нуля, а снегопад привел к ухудшению видимости.

Ранее стало известно, что аэропорт Вашингтона из-за непогоды отменил все вылеты на неопределенный срок.