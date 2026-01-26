Аэропорт Майами эвакуировали из-за сумки

В международном аэропорту Майами вечером 25 января эвакуировали пассажиров и сотрудников после обнаружения подозрительного предмета. Власти сообщили, что поводом стал бесхозный багаж, оставленный у одного из выходов в Южном терминале.

Как уточнили в офисе шерифа округа Майами-Дейд, сигнал поступил около 17:00. Правоохранители прибыли к двери №21 на уровне зоны вылета, где находилась оставленная сумка. После осмотра было принято решение эвакуировать людей из ближайших зон «в целях максимальной предосторожности».

Инцидент подтвердил представитель аэропорта Грег Чин. По его словам, из-за проверки временно закрыли пункты досмотра службы TSA в конкорсах G, H и J, а также перекрыли подъезд к терминалу. Это вызвало затруднения движения и задержки на подъездных дорогах, пишет CBS News.

На место прибыла сапёрная группа, которая провела обследование. Пассажирам рекомендовали выезжать в аэропорт заранее, учитывая возможные ограничения.

Позднее в офисе шерифа сообщили, что около 19:40 сапёры объявили «отбой тревоги». После этого аэропорт вернулся к работе в штатном режиме. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.