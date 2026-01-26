В Турции задержали членов ОПГ, планировавшей захват рынка лаваша

В Турции задержали 38 членов организованной преступной группировки (ОПГ), планировавшей захват рынка лаваша с целью его монополизации. Об этом сообщил турецкий министр внутренних дел Али Ерликая в соцсети X. Задержания прошли в Мерсине. Вместе с главарем были арестованы 17 членов организации. Они пытались захватить рынок производства лаваша в провинции, осуществляли рэкет в отношении производителей, а также были замешаны в двух инцидентах с умышленным причинением вреда. В ходе операции было конфисковано несколько единиц оружия, 23 транспортных средства, которые, как было установлено, были приобретены в результате преступной деятельности, и 85 банковских счетов на общую сумму почти 11 млрд лир. В октябре сообщалось, что в рамках операции по борьбе с поощрением и контрабандой наркотиков в Турции были задержаны несколько популярных артистов. Речь идет о певице Хадисе, исполнительнице Симге Сагын, блогерах Дилане и Энгине Полате, актрисе Демет Эвгаре и актере Кубилае Аке.