На востоке США резко возросло число отключений электростанций

Сильные морозы и нехватка природного газа привели к резкому росту аварийных отключений на электростанциях восточной части США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Наибольший удар пришёлся на PJM Interconnection — крупнейшую региональную энергосистему США, обслуживающую 67 млн человек. По данным оператора, из строя вышли объекты суммарной мощностью почти 21 ГВт, что составляет около 16% от общего дневного спроса в сети.

Чтобы предотвратить полный коллапс системы, оператор PJM выпустил экстренное распоряжение, обязав крупных потребителей немедленно сократить использование электричества.

Ситуация усугубляется проблемами с высоковольтными линиями передачи: технические ограничения не позволили перебросить на восток дешёвую энергию ветра из Иллинойса. Кроме того, из-за снегопадов в Бостоне, Нью-Йорке и Вашингтоне энергосистема лишилась доступа к солнечной генерации.

На фоне дефицита цены на электроэнергию в Нью-Йорке и Новой Англии подскочили на $400—$700 за МВтч. Из-за нехватки газа регион Новой Англии был вынужден экстренно перейти на использование нефтяного топлива, доля которого в генерации достигла критических 40%.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке и юге США 1 млн домов остался без света из-за снежного шторма.

Из-за сильных морозов в стране скончались как минимум семь человек.

Столичный аэропорт США имени Рональда Рейгана приостановил работу из-за опасных погодных условий.