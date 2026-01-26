Более 100 человек пропали после крушения парома на Филиппинах

Число погибших в результате крушения парома на Филиппинах выросло до 13, более 100 человек пропали без вести.

Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Спасательные команды извлекли из воды по меньшей мере 13 тел. Десятки выживших были спасены подразделениями береговой охраны, военными кораблями и рыбацкими лодками, находившимися поблизости», — говорится в материале.

Поисково-спасательная операция с участием авиации и морских судов продолжается.

На борту парома находились 332 пассажира и 27 членов экипажа.