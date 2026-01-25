Россиянин устроил массовое отравление соседей «ядовитым» ремонтом

В подмосковном Подольске ремонтные работы обернулись для владельца квартиры уголовным делом — мужчина устроил массовое отравление соседей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Соседи начали жаловаться на плохое самочувствие после того, как один из жителей дома провел гидроизоляцию пола. В результате из квартиры, находящейся этажом ниже, был госпитализирован 11-летний ребенок с острым отравлением.

— В течение нескольких дней с аналогичными симптомами за медицинской помощью обратились и другие жильцы, — говорится в публикации.

Все пострадавшие отмечали резкий запах в своих квартирах, в подъезде и даже на улице.

После проверки специалисты Роспотребнадзора обнаружили в квартире, где произошел случай отравления, превышение допустимых норм токсичных веществ. В итоге жилье было признано непригодным для проживания.

Позже выяснилось, что во время ремонта сосед использовал неподходящие материалы. В связи с этим было возбуждено уголовное дело, однако через день прокуратура, по информации канала, закрыла его.

В настоящее время, как пишет Baza, семья вынуждена снимать жилье и продолжать выплачивать ипотеку за квартиру, которую признали непригодной для жизни.

Официального подтверждения этой информации на момент публикации не поступало.

Россияне могут столкнуться со штрафами при проведении ремонта — наказание последует за распространяющийся запах краски, шум и хранение материалов в подъезде. Например, за шумные ремонтные работы в запрещенное время можно получить штраф от 500 до 1000 рублей.