СК подключился к проверке по факту туберкулеза в школе

Следователи СК по Петербургу начали доследственную проверку по факту инцидента в школе Приморского района, где у повара было выявлено опасное заболевание.

Напомним, что у сотрудника школы выявили туберкулез, он госпитализирован. Школу, при этом, закрывать на собираются, потому что данное заболевание не считается карантинной инфекцией.

Следователи СКР начали доследственную проверку, в ходе которой устанавливают все обстоятельства случившегося. Также в сообщении ведомства уточняется, что заболевание препятствует осуществлению деятельности, но, несмотря на это, сотрудник был принят на работу.