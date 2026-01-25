Сына экс-депутата, задавившего 8-летнего ребенка, не стали привлекать к ответственности

Шофер, насмерть сбивший 8-летнего ребенка на западе Москвы в октябре прошлого года, не предстанет перед судом. Вместо подозреваемого он стал свидетелем.

© Московский Комсомолец

Как сообщал ранее «МК», трагическое ДТП случилось 31 октября на улице Столетова. 8-летний ребенок шел домой со старшей сестрой, но на пешеходном переходе со светофорным регулированием мальчик был насмерть сбит «БМВ Х4».

Водитель иномарки, 22- летний Богдан, сын бывшего депутата Госдумы, уроженца Волгоградской области Александра Агеева ехал вместе со своим знакомым сыном и.о мэра Волгограда Роланда Херианова, бывшего депутата Волгоградской областной Думы. Молодые люди спешили на тренировку в тренажерный зал.

1 ноября Агеев был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК ( нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). В тот же день органом предварительного следствия в Никулинский суд было направлено постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании шоферу меры пресечения в виде домашнего ареста. Однако участвовавший в судебном заседании старший помошник Никулинского межрайонного прокурора просил отказать в удовлетворении ходатайства. В итоге судом в отношении шофера была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Первый заместитель прокурора ЗАО г. Москвы подал аппеляционное постановление об отмене судебного решения.

Автотехническая экспертиза вопреки обычной практике была выполнена за пять часов. а экспертному учреждению не были представлены все материалы, например, видеозаписи с камер видеонаблюдения. Между тем на одной из них видно, что мальчик был сбит в тот момент, когда для автомобилистов горел желтый сигнал. Однако водитель БМВ Х4 намеренно ехал на желтый свет и не тормозил. Сестра мальчика, свидетель ДТП не была допрошена о работе светофора. Также не был изъят автомобиль — об этом адвокату семьи погибшего ребенка сообщил сам следователь.

По результатам экспертизы, при которой факт проезда на желтый цвет светофора не исследовался, сбивший насмерть ребенка водитель вместо подозреваемого стал лишь свидетелем по уголовному делу. И, вероятно, не понесет наказание.