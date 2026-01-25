Вертолет Ми-8 вылетел для монтажа ЛЭП в Мурманской области

Из Архангельска в Мурманскую область вылетел вертолет Ми-8 с необходимыми для монтажа ЛЭП материалами. Об этом в воскресенье сообщает РИА Новости.

Напомним, что в результате аварии на ЛЭП обесточенными остаются несколько районов Североморска и Мурманска с пятницы. Сейчас стало известно, что Ми-8 вылетел для монтажа ЛЭП, и вертолет доставит материалы к месту работ в тундре.

Опору соберут на земле, говорится в публикации, после чего закрепят на вертолете и установят на подготовленном фундаменте. При этом одна опора уже собрана, а вторую продолжают монтировать.

Напомним, что в регионе введен режим ЧС, также по факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности.