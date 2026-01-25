Девятиклассник из Петербурга выстрелил в лицо пассажиру автобуса

В Петербурге поездка на автобусе закончилась для одного из пассажиров визитом в больницу из-за стрельбы в салоне. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент, по данным издания, произошел в автобусе N188 в Пушкине. Между 16-летним подростком и мужчиной произошел конфликт. На кадрах с места заметно, как во время потасовки, когда мужчина отходит к одному из сидений, девятиклассник стреляет в него. Предположительно, из пускового устройства.

Водитель обратился в полицию, сотрудники правоохранительных органов приехали на место.

"Полицейские изъяли пусковое устройство у подростка", – сообщается в публикации.

Мужчина тем временем обратился в больницу. Там ему оказали необходимую помощь и отпустили домой. Его состояние оценивают как удовлетворительное.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Фигурант такого дела может получить срок до семи лет.