Славянский район Краснодарского края атаковали дроны

В Славянском районе Краснодарского края слышны взрывы и стрельба, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT. Telegram-канал пишет об атаке украинских БПЛА на регион. Местные жители после 1:00 слышали около пяти-семи взрывов и видели яркие вспышки. Со слов очевидцев, дроны летят со стороны Азовского моря.

При этом время от времени раздаются сильный гул и стрельба. На этом фоне в краснодарском аэропорту Пашковский с 1:10 временно ограничили полеты. В Росавиации отметили, что мера необходима из соображений безопасности.

Накануне в станице Федоровской Краснодарского края обломки украинского беспилотника повредили забор воскресной школы, а в двух учреждениях были разбиты несколько окон. Кроме того, в Северском районе края пострадала высоковольтная линия электропередачи.

Из-за этого в регионе произошло частичное отключение света: поселок Черноморский оказался обесточен.