Повар с туберкулезом кормил учеников российской школы

Повар с туберкулезом кормил учеников школы №575 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина со ссылкой на жалобы родителей.

Россияне пояснили, что повар устроился на работу в буфет уже с заболеванием.

Когда информация вскрылась, учеников с 9-го по 11-й класс отправили на флюорографию, а детям с 1-го по 8-й класс провели диаскинтест. При этом результаты проверок замалчивают, карантин в школе пока не объявили.

Кроме того, по данным Мизулиной, в гимназии №3 в Южно-Сахалинске один из сотрудников школы ходил на работу с открытой формой туберкулеза.

В середине декабря прошлого года сообщалось, что в школе Новосибирска туберкулез выявили у шести человек. Удалось установить, что среди заболевших были как взрослые, так и дети. Один ребенок с открытой формой туберкулеза лечится с конца 2024 года, когда в школе и начались процессы выявления заболевания. Еще у пятерых выявлена закрытая (незаразная) форма туберкулеза.