В Сочи начались сходы оползней

В воскресенье в Сочи произошел повторный оползень на территории СНТ «Корчагинец». В январе зафиксировано уже несколько аналогичных случаев, сообщает канал «ЧП Сочи».

Отмечается, что очаг смещения грунта расположен ниже по склону от жилого комплекса «Министерские озёра».

В администрации города заявили, что угрозы жизни и здоровью населения нет.

По утверждению чиновников, объекты инженерной инфраструктуры не пострадали, водо- и электроснабжение потребителей осуществляется в полном объёме. Также отсутствует угроза для ближайшей школы. На месте «организован мониторинг ситуации» специалистами.

Городские власти заявили, что причиной активизации оползней стали продолжительные осадки и переувлажнение грунта.

Похожая ситуация в Адлерском районе Сочи за домом по адресу Петрозаводская, 26/5. Там также зафиксирован сход оползня. Местные жители утверждают, что грязевые потоки направляются в сторону здания.

Накануне в районе жилого комплекса «Министерские озёра» был зафиксирован повторный сход оползня. Жители заявили, что из-за происшествия оказалась перекрыта дорога, один жилой дом остался без электроснабжения, на всей территории ЖК «Министерские озёра» пропало водоснабжение.

По словам жителей, в нижней части склона расположена гимназия, что угрожает безопасности детей и персонала.