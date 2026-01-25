В Москве арестовали на 10 суток художника-граффитчика за рисунок в метро

Басманный суд Москвы арестовал московского художника-граффитчика Алексея Бирюкова на 10 суток за рисунок, который тот сделал на стене у эскалатора в столичном метрополитене. Об этом говорится в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Признать Бирюкова Алексея Ивановича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), и назначить административное наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сказано в документе.

В нем отмечается, что в первой половине января Бирюков на станции метро "Бауманская" "рисовал черным маркером надписи и волнистые линии на стене, где расположен эскалатор, действуя умышлено, на замечания граждан не реагировал". Пассажиры метро, заметив действия художника, вызвали полицию. Суд усмотрел в рисунке Бирюкова нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. С учетом того, что правонарушитель ранее уже привлекался к административной ответственности, суд назначил ему наказание в виде ареста.

Как следует из материалов дела, Бирюков зарегистрирован в качестве самозанятого. Кроме того, он ведет Telegram-канал, посвященный граффити-культуре, где делится своими работами.