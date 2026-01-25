В Стамбуле задержали подозреваемых в убийстве гражданки Узбекистана

Двое граждан Узбекистана задержаны в Стамбуле по подозрению в убийстве 37-летней соотечественницы, сообщает узбекистанское консульство в этом турецком городе.

Согласно официальному сообщению дипломатического ведомства, задержанные были арестованы в стамбульском аэропорту при попытке покинуть Турцию и вылететь в Грузию, передает РИА «Новости».

В консульстве подтвердили, что погибшая также являлась гражданкой Узбекистана. Дипломаты уже установили контакт с семьей жертвы и оказывают им необходимую консульско-правовую поддержку. Ход расследования находится на контроле у консульства.

Издание Hurriyet уточняет, что тело женщины обнаружили обезглавленным в мусорном контейнере, а подозреваемый состоял с погибшей в близких отношениях. По версии следствия, второй задержанный помогал главному подозреваемому. Турецкая полиция проанализировала сотни видеозаписей с камер, что позволило установить маршрут передвижения предполагаемых преступников и задержать их до вылета. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в стамбульском районе Шишли было найдено завернутое в простыню обезглавленное тело 37-летней женщины, опознанной как гражданка Узбекистана.