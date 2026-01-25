В Пушкине подросток выстрелил в пассажира автобуса

В Пушкине задержан 16-летний подросток, открывший стрельбу в салоне автобуса. Инцидент произошёл 24 января утром на остановке «Саперная», куда был вызван наряд полиции, сообщает пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, конфликт между подростком и 59-летним пассажиром возник прямо во время движения транспорта. В ходе ссоры школьник произвёл выстрел из пускового устройства, попав мужчине в лицо.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь. После осмотра он был отпущен на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. Устройство, из которого стрелял школьник, изъято полицией.

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. После допроса подросток передан законным представителям. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.