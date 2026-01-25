Толпа британцев напала на многодетную пару из Москвы в отеле Египта

В одном из пятизвёздочных отелей Египта группа британцев устроила драку с многодетной парой из Москвы.

Как сообщает SHOT, конфликт вспыхнул накануне около полудня у центрального бассейна отеля в Шарм-эль-Шейхе, где стоимость проживания начинается от 16 тысяч рублей за ночь. Российская семья с тремя малолетними дочерьми отдыхала у воды, оставив вещи на лежаках. В их отсутствие к шезлонгам подошла компания из примерно 15 британцев, которые заняли все места, а личные вещи россиян демонстративно сбросили на пол. Когда родители с детьми вернулись, в их адрес прозвучали грубые оскорбления и нецензурные выкрики: «Это наши места. Русские, валите отсюда!».

Словесная перепалка быстро переросла в насилие. Одна из англичанок, по словам очевидцев, толкнула маленькую девочку. Отец ребёнка попытался заступиться, однако в ответ на него набросилась толпа британцев — мужчину избивали и, как утверждается, пытались душить верёвкой. Персонал отеля вмешался лишь спустя несколько минут, при этом, со слов пострадавших, никакой медицинской помощи им оказано не было.

На место прибыли сотрудники полиции. После происшествия британских туристов в отеле больше не видели — предполагается, что их переселили в другое место размещения. Российская семья намерена обратиться с заявлением в правоохранительные органы.