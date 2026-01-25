В Тверской области при пожаре пострадали три человека

Квартира загорелась в многоквартирном доме на Коммунистической улице в городе Старице Тверской области, в результате пожара пострадали 3 человека, эвакуированы еще 15 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

"Сегодня ночью на улице Коммунистической в Старице произошло возгорание квартиры в пятиэтажном доме. Специалисты 53-й пожарно-спасательной части оперативно эвакуировали из дома 15 человек, из них 2 ребенка. Огнем повреждена внутренняя отделка квартиры. 3 человека пострадали, доставлены в лечебное учреждение", - сказали в главке.

На месте работают дознаватели МЧС Тверской области для установления всех деталей произошедшего.