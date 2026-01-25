Стало известно, кто создал самую крупную ОПГ на севере России

Появились подробности о самой жестокой и влиятельной ОПГ 90-х на севере России

Самую мощную ОПГ на севере России в 90-х годах создал Юрий Пичугин, известный в криминальном мире как Пичуга, пишет «Лента.ру».

По данным портала, группировка Пичугина прославилась жестокостью и широкой сетью влияния в Коми и Архангельской области.

«Пичугин «смотрел» за республикой 23 года, и там все держалось на его авторитете. Люди знали: без одобрения Пичуги в республику не войдешь», — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Коми Светлана Коровченко.

Глава муниципалитета Петербурга оказался лидером ОПГ

В ходе следствия выяснилось, что под контролем Пичугина находились в том числе преступные схемы по рэкету и обложению данью таксистов и проституток. Кроме того, он поддерживал заключенных в 16 колониях, что приносило ему доход в виде ежемесячных отчислений от азартных игр.

Журналисты заметили, что боевики Пичуги нередко устраняли оппонентов. Так, в 2005 году был убит его помощник Саша Белый, а вскоре — коммерсант Игорь Николаев и смотрящий за Усинском Олег Токмачев.

В июне 2023 года Пичугин и его ближайший соратник Ломоно получили пожизненные сроки, а их подельники — от 7,5 до 24 лет лишения свободы.

Старший помощник прокурора Коми Наталия Спиридонова уточнила, что в 2025 году основатель ОПГ получил новый срок — 18 лет.

По ее словам, Пичугин был признан виновным по п. п. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом, в связи с осуществлением лицом служебной деятельности), ч. 1 ст. 30 и п. п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству более двух лиц, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом), а также по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

Суд учел, что фигурант за совершение особо тяжких преступлений уже был осужден на пожизненное лишение свободы. В связи с этим ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, пояснила Спиридонова.