В СКР возбудили уголовное дело об убийстве на охотничьей базе

В Саратовской области возбудили уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в убийстве знакомого на охотничьей базе. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

По версии следствия, инцидент произошел 23 января 2026 года на охотничьей базе в Новобурасском районе Саратовской области.

«Подозреваемый произвел выстрел из охотничьего ружья в 37-летнего знакомого. В результате чего потерпевший скончался на месте происшествия», — сказано в сообщении следователей.

Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Фигурант задержан. Назначены экспертизы, допрашиваются свидетели. Мера пресечения подозреваемому пока не избрана.

Первоначально рассматривалась версия о несчастном случае. Согласно этой версии, двое мужчин ехали на снегоходе близ поселка Карабулак. Снегоход перевернулся, из-за чего произошел случайный выстрел из ружья.