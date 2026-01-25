МЧС доставило дополнительную спецтехнику на Камчатку

Дополнительная тяжелая спецтехника доставлена на Камчатку для ликвидации последствий циклона, сообщили в пресс-службе МЧС России.

© Соцсети

На Камчатку доставлена дополнительная спецтехника для ликвидации последствий сильного циклона, передает РИА «Новости». Пресс-служба МЧС России уточнила, что воздушным транспортом в регион переправили грузовой погрузчик, снегоходы, вездеходы и снегоуборочные машины.

В ведомстве пояснили, что техника и дополнительные ресурсы направлены по поручению правительства России и распоряжению главы МЧС Александра Куренкова. Решение связано с необходимостью ускорить расчистку территорий и восстановительные работы после затяжных снегопадов.

Ранее глава Камчатки Владимир Солодов сообщил президенту России Владимиру Путину о критической ситуации, сложившейся после серии циклонов. Он обратился за федеральной поддержкой, которую регион получил.

Военно-транспортный самолет Ан-124 доставил на Камчатку спецтехнику для ликвидации последствий снегопадов.

Губернатор Камчатки предупредил жителей региона о приближении нового снегопада.