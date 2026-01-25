Часть ЛНР осталась без электричества из-за атаки беспилотников ВСУ

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали энергосистему Луганской Народной Республики, в результате чего часть региона осталась без электроснабжения. Об это сообщается в Telegram-канале министерства топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР.

"Вражеские беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру республики. В результате ударов БПЛА пострадали энергообъекты, обесточены потребители ряда муниципалитетов ЛНР. Проблемы с электроснабжением зафиксированы и в столице республики", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что во время аварийно-восстановительных работ у некоторых потребителей может наблюдаться отключения электроэнергии. Это необходимо для стабилизации системы. Работы продолжаться до полного восстановления стабильной подачи энергии.