Суд арестовал девушку по делу о фиктивном похищении подростка в Красноярске

Суд арестовал 18-летнюю девушку, которая сопровождала считавшегося похищенным сына красноярского бизнесмена. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил избрать <…> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 27 суток, то есть по 22 марта 2026 года", - огласил решение судья Центрального районного суда Красноярска Станислав Бузук.

Также стала известна фамилия фигурантки - Батырова.

Напомним, вечером 22 января 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске с неизвестным человеком. Вместе с ним из дома пропали 3 миллиона рублей.

Позже отцу мальчика пришло сообщение с требованием выкупа в размере 30 миллионов рублей, а также видеообращение самого подростка.

Полицейские нашли мальчика на съемной квартире. Там он находился вместе с 18-летней девушкой. Она оказалась жительницей Сургута.

Девушку задержали, против нее было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере.

На допросе она рассказала, что стала жертвой мошенников. С подростком ранее знакома не была.