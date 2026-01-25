В Махачкале прохожие спасли женщину с ребенком из машины, упавшей в канал

В столице Дагестана произошел инцидент, в котором случайные прохожие стали героями. Они спасли женщину и ее ребенка из автомобиля, съехавшего в канал имени Октябрьской Революции, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По предварительным данным, авария произошла 24 января. Водитель машины сумел самостоятельно выбраться из воды, а вот пассажирка с ребенком оказались в западне. Благодаря оперативным действиям очевидцев, которые забрались на перекладину над каналом, удалось через окно сначала вытащить ребенка, а затем и его мать. Кадры спасения быстро разошлись в социальных сетях.

В настоящее время прокуратура Дагестана проводит проверку по факту происшествия. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и защите прав несовершеннолетних. Причины, по которым автомобиль съехал в воду, уточняются.