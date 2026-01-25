В Ростовской области вспыхнул крупный пожар

В Таганроге на Мариупольском шоссе произошло масштабное возгорание. Информацию об инциденте распространил телеканал РЕН ТВ.

По свидетельствам очевидцев, незадолго до начала пожара в районе были слышны звуки, похожие на хлопки. В социальных сетях высказывается предположение, что причиной мог стать взрыв газовых баллонов в расположенной поблизости шиномонтажной мастерской. Сообщается, что искры и фрагменты горящих материалов поднимались на высоту, превышающую уровень девятиэтажного дома.

Склад с полимерной продукцией загорелся в Ростовской области

15 января в центре профессиональной подготовки МВД РФ в Сыктывкаре произошла детонация светошумовой гранаты. По данным Telegram-канала SHOT, взрывное устройство сработало в актовом зале в момент проведения строительных работ. В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что все пострадавшие являются слушателями центра и сотрудниками ведомства. После взрыва возник пожар на крыше здания, для ликвидации последствий которого были задействованы 56 человек и 16 единиц спецтехники.