Белгород остался без тепла из-за атаки ВСУ

В Белгороде после ракетного обстрела украинских военных была остановлена работа насосной станции, обеспечивающей теплом ряд жилых домов в микрорайоне Харьковская гора. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов

«После ракетного удара ВСУ остановились насосы повысительной насосной станции. Она обеспечивает теплом несколько домов на Харгоре», — написал Демидов в своем telegram-канале.

К месту происшествия направлены аварийные бригады. Городской глава сообщил, что оборудование запустят в ближайшие 30 минут. URA.RU сообщало ранее, что в результате атаки ВСУ на Белгород были повреждены территория многоэтажного дома и объекты жизнеобеспечения.