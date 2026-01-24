Российский город подвергся самому массированному удару

Произошел самый массированный обстрел Белгорода, предварительно, пострадавших нет. Об этом в субботу, 24 января, сообщил оперативный штаб города.

— Произошел самый массированный обстрел города Белгорода. Предварительно, пострадавших нет, — говорится в Telegram-канале ведомства.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, обстрел производился «Хаймерсами».

— Есть повреждения объектов энергетики. Дежурные бригады и оперативные службы выехали на места, — отметил он.

Гладков также добавил, что в результате обстрела загорелась хозпостройка. В настоящее время сотрудники МЧС ликвидируют очаг возгорания. Кроме того, в результате падения обломков было возгорание в одном из дворов города.

— В Белгородском округе в селе Таврово в результате падения обломков в двух частных домах повреждены кровли, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

На Украине сообщили о продвижении ВС России

Ранее в селе Нечаевка Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона погибла женщина. Еще один мужчина получил осколочное ранение бедра и термический ожог правой кисти, после чего обратился за помощью к медикам, но госпитализацию отказался проходить.