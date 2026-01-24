Число пострадавших при атаке ВСУ на Васильевку увеличилось

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Васильевку увеличилось до четырех. Об этом РИА Новости рассказала глава Васильевского округа области Наталья Романиченко.

По ее словам, активность сил противника в Васильевском муниципальном округе Запорожской области сегодня особенно высокая.

Чиновница подчеркнула, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что за сегодняшний день украинские военные атаковали уже вторую машину скорой помощи в Запорожской области. Войска противника ударили по машинам в Энергодаре при помощи беспилотника.