В США пограничник открыл огонь по вооруженному человеку

В американском Миннеаполисе (штат Миннесота) сотрудник пограничной службы применил огнестрельное оружие против вооруженного человека. Об этом сообщило Fox News со ссылкой на собственные источники.

Информация о состоянии здоровья пострадавшего пока отсутствует. Местные власти проинформированы об этом происшествии.

Губернатор штата Тим Уолц заявил о беседе с администрацией президента по поводу «жуткой стрельбы, произведенной федеральными агентами в Миннесоте». Он обратился в социальной сети X с требованием к президенту Дональду Трампу прекратить операцию и вывести «тысячи необученных и жестоких агентов» из штата.

Напряженность в Миннеаполисе возросла после инцидента 7 января, когда в ходе операции по выявлению нелегальных иммигрантов произошла стрельба. Сотрудники иммиграционной и таможенной службы (ICE) потребовали от остановившейся на дороге женщины покинуть автомобиль. После того, как машина начала движение, один из сотрудников открыл огонь. Женщину спасти не удалось. Мэр города Джейкоб Фрей охарактеризовал действия сотрудников ICE как безответственные и потребовал их отзыва.