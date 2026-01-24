В Ростовской области на девушку напали бездомные собаки

Уголовное дело о халатности завели в Ростовской области, где после нападения бездомных собак госпитализировали девушку. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ростовской области.

"В социальных медиа размещена информация о том, что в городе Красный Сулин недалеко от здания администрации на молодую девушку напали безнадзорные собаки. С телесными повреждениями она госпитализирована. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 (халатность)", - говорится сообщении.

Следователи дадут оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных.