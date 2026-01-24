В Китае снежный барс устроил охоту на лыжника

Хищник атаковал туриста на территории курорта в Синьцзяне, когда он возвращался со склона в отель. В социальных сетях и китайских СМИ распространилась видеозапись с места происшествия.

На кадрах пострадавший в фиолетовом лыжном костюме лежит на снегу, рядом стоит снежный барс. Лыжника удалось отбить, его отвезли в больницу с рваными ранами лица.

Сейчас состояние пострадавшего стабилизировали, сообщает агентство Global Times. Там уточнили, что спецслужбы усилили патрулирование территории.