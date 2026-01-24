Преподаватель по Корану избил и обматерил учеников в Дагестане

В Махачкале преподаватель по изучению Корана жестоко избил ремнём двух 13-летних учеников. Об этом пишет Mash Gor.

По его словам, подростки «обозвали его за спиной».

Потерпевшие рассказали, что учитель отвёз их к себе домой, избил, обматерил и потребовал никому не рассказывать о случившемся. Один из мальчиков всё же сообщил о побоях матери.

Женщина связалась с преподавателем. В разговоре он назвал свои действия «наказанием за грехи» и попытался оправдать физическое насилие.

В настоящее время по данному факту проводятся проверки правоохранительными органами.