В Ленинградской области молодой страус сбежал с частной фермы во время новогодних каникул. На его отлов у хозяев ушло полдня, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ирина Руденко, хозяйка экзотической птицы, рассказала, что животное сбежало в девять часов утра и его долго не могли изловить в заснеженных полях. Поймали страуса только в четыре вечера.

«Случайно открыли дверь и не закрыли, и он убежал. В начале января, перед Рождеством», — объяснила Ирина Руденко, хозяйка экзотической птицы.

По ее словам, фермеры установили доводчик на двери и страус больше не убегал.

Руденко держит небольшую ферму-зоопарк уже более 10 лет. У нее живут три страуса.

В январе появились неожиданные новости о страусе Васе из Коми, которого ловили пять дней при помощи тепловизоров, сетей и снайперов с транквилизаторами.