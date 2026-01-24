Боец ММА в Одинцово избил соседа-стилиста на глазах детей

В Одинцово боец ММА Андрей Р., который работает охранником и личным водителем, избил соседа-стилиста на глазах маленьких детей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, конфликт тянулся с 2023 года. Сначала сосед жаловался на ремонт, затем — на топот, игрушки и детский плач, угрожал, кичился связями.

В итоге, мужчина решил разобраться с соседями. Поднялся на следующий этаж, и, когда стилист открыл дверь, нанес ему несколько ударов по голове.

«Мужчина сразу ударил его несколько раз по голове прямо на пороге. Жена и дети — сыну 3 года, дочери 1,5 — всё застали», — отметили журналисты.

После драки нападавший ушел к себе в квартиру. Стилист посчитал нужным выяснить причину нападения, спустился вниз, позвонил в дверь. Боец ММА открыл, направил на пострадавшего пистолет и заявил, что застрелит его и перестреляет всех членов семьи.

На место происшествия прибыли специалисты экстренных служб. Стилиста увезли в больницу с сотрясением мозга и ушибами, нападавшего задержали полицейские.