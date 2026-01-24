В Афганистане более 60 человек погибли из-за снегопадов и дождей

По меньшей мере 61 человек погиб, еще 110 получили травмы из-за сильных снегопадов и дождей в Афганистане. Об этом сообщило агентство Khaama Press со ссылкой на Национальное управление по чрезвычайным ситуациям страны.

© Global look

По информации ведомства, экстремальные погодные условия, наблюдавшиеся в Афганистане со среды по пятницу, причинили значительный ущерб ряду провинций, в особенности сельским и горным районам, инфраструктура в которых наиболее уязвима для стихийных бедствий. В частности, были полностью или частично разрушены 458 домов, основные автомагистрали были заблокированы снежными заносами.

Как отмечает агентство, согласно метеорологическим прогнозам, снегопады в некоторых частях Афганистана, вероятно, продолжатся. Ухудшение погоды может привести к новым жертвам.