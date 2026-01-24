У посетителя в подмосковном ТЦ взорвался iPhone

Взрыв произошел в торговом центре «О'Депо» в подмосковном Одинцово. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Изначально сообщалось, что у посетителя ресторана сети быстрого питания взорвалось какое-то электронное устройство. Позднее стало известно, что у мужчины в куртке взорвался iPhone.

В результате владелец гаджета получил осколочные ранения грудной клетки средней тяжести, его госпитализировали. Посетителей ТЦ эвакуировали.

До этого стало известно об инциденте со смартфоном в США. В результате самовозгорания смартфона Galaxy S25 Plus ночью в доме произошел пожар, из-за чего члены семьи надышались токсичными парами. Компания позднее признала вину за случившееся и согласилась оплатить нанесенный произошедшим моральный и материальный ущерб.

В октябре сообщалось, что россиянин получил ожоги ягодиц и промежности из-за взрыва телефона, который он носил в заднем кармане штанов.

Ранее в российском аэропорту у пассажирки взорвался телефон в сумке.