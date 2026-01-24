Мать, утопившая ребенка, уехала из Нижнего Новгорода после дела о педофилии

Мать, которая утопила ребенка в Москве, уехала из Нижнего Новгорода после дела о педофилии. Об этом в субботу, 24 января, сообщил Telegram-канал Baza. По информации канала, ее дочь обвинила отчима в изнасиловании и попросила 40 миллионов рублей.

© Вечерняя Москва

Авторы публикации утверждают, что Александра Шалина с дочерью переехала из Якутии в Нижегородскую область и вышла замуж за мужчину, у которого было двое сыновей. У них родился общий ребенок, но брак быстро распался. Она осталась жить в доме бывшего мужа в Дивееве.

В 2024 году женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее экс-супруг на протяжении пяти лет насиловал падчерицу, которой было 13 лет. Мужчину задержали, но друзья уверены, что его оговорили, так как Шалина хотела получить его дом.

Также она утверждала, что старший сын мужа избил ее в гараже, однако запись с камер показала, что она сама наносила себе удары молотком. При этом следствие собрало достаточно улик против отчима по делу о насилии.

В 2025 году в СМИ сообщили, что падчерица требует многомиллионную компенсацию от отчима для покупки квартиры в Москве. После этого Шалина заявила о намерении переехать в Москву и сменить фамилию. Отец погибшего ребенка остается в СИЗО, а следователи сейчас допрашивают женщину, передает Baza.

Официального подтверждения этой информации на момент публикации не поступало.

Ранее руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «Вечерней Москве», что женщина, по предварительным данным, утопила своего пятилетнего сына на юге Москвы. Инцидент произошел на Братеевской улице. На допросе 45-летняя мать призналась, что избила своего ребенка.