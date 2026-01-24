Девушка из Краснодара получила серьезные ожоги после сеанса фототерапии

Жительнице Краснодара провели 15-минутный сеанс фототерапии на дому, после чего на ее лице образовались огромные пятна и рубцы. Они не проходят уже полгода, сообщает телеграм-канал Mash.

© Соцсети

Фотограф Владислава из Краснодара решила избавиться от купероза — расширения мелких капилляров на лице. Она выбрала бюджетную фототерапию на аппарате BPL, которая стоила 9 тысяч рублей за сеанс.

Процедура длилась 15 минут. Владислава рассказывает, что ей было очень больно, и она просила косметолога прекратить сеанс. Но та заявила, что надо потерпеть, а краснота исчезнет за несколько дней.

Однако ожоги и покраснения не прошли в течение полугода. Сейчас потерпевшая боится выходить в люди, стесняется своего лица, и постоянно плачет. Избавление от рубцов и гиперпигментации будет стоить более 200 тысяч рублей.

Ранее юристы и врачи объяснили, что предпринять, если вам испортили внешность или оказали некачественную косметологическую услугу.