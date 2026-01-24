Самая крупная в США нефтевышка обрушилась

Самая крупная в Северной Америке мобильная нефтяная вышка Doyon 26 загорелась и перевернулась во время движения на Аляске. Об этом сообщает издание Alaska News Source.

Инцидент произошел в пятницу днем. По словам представителей компании-владельца, на буровой платформе произошел «небольшой пожар». Огонь «локализован и контролируется».

Губернатор Аляски Майк Данливи подтвердил инцидент в соцсетях.

«Произошёл небольшой пожар, но пока кажется, что он нанес минимальный ущерб окружающей среде и не оказал никакого воздействия на нефтяную инфраструктуру или объекты», — заявил Данливи.

По его словам, вышку планируют вернуть на место. Больше информации поступит позже, после экспертной оценки случившегося.

В компании ConocoPhillips утверждают, что погибших и серьезно раненых нет. Там также считают, что инцидент «не нанес никакого ущерба местной инфраструктуре», и не повлиял на трубопроводы или транспортировку топлива.

Между тем в интернете распространяются кадры, на которых видно, как нефтевышка опрокидывается на заснеженную землю. Ее свет гаснет за мгновение до падения.

Минимум четыре человека погибли из-за обрушения нефтяной вышки в Суэцком заливе

Нефтебуровая вышка Doyon 26 — это крупнейшая мобильная наземная буровая установка в Северной Америке, способная бурить горизонтальные скважины до 12 км. На место сборки в Аляске ее перевозили 270 тягачей с прицепами. Установка работает на дизельном топливе и природном газе.