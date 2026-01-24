Скончался еще один младенец в скандально известном Новокузнецком роддоме

В Новокузнецке в роддоме №1 произошел новый трагический случай. Как сообщает Baza погиб еще один новорожденный ребенок. Это произошло на фоне предыдущих инцидентов, в результате которых в этом же медицинском учреждении в начале января уже скончались девять младенцев.

38-летняя женщина поступила в больницу в начале декабря на 30-й неделе беременности из-за преждевременного отхода вод. После курса антибиотиков для раскрытия легких плода врачи провели экстренное кесарево сечение. Во время операции выяснилось, что плацента приросла к матке, и орган пришлось удалить. В результате женщина навсегда потеряла возможность иметь детей.

Родившийся ребенок весом 1,5 кг самостоятельно дышал и был помещен в реанимацию. По словам матери, в послеоперационной палате с ней и младенцем сутки находилась женщина с диагнозом пневмония, что могло создать дополнительные риски.

После выписки мать регулярно навещала ребенка, но 8 января ее не пустили из-за карантина. Вскоре у младенца начались серьезные осложнения: вздутие живота, отказ почек, почернение конечностей. На фоне интенсивной терапии было обнаружено кишечное кровотечение и опасная бактерия Serratia.

Раскрыты возможные причины трагедии в роддоме Новокузнецка

Незадолго до смерти врачи отметили временное улучшение — конечности порозовели, кровотечение удавалось контролировать. Однако 22 января ребенок скончался. Этот случай добавляет новый трагический эпизод в череду печальных событий в новокузнецком роддоме.