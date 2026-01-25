Оправдательный приговор мигрантам возмутил Бастрыкина

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин обратил внимание на оправдательный приговор, вынесенный судом в отношении напавших на депутата мигрантов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что следствие квалифицировало действия иностранцев, нападавших на жителей Самары в 2024 году, как «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ), однако в итоге суд вынес оправдательный приговор. Бастрыкин указал, что необходимо привлечь к уголовной ответственности судью, вынесшего данное решение. Он поручил подготовить обращение в дисциплинарную коллегию ВС РФ о привлечении к ответственности судьи.

Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве в Электростали

Речь идет об инциденте, который произошел 18 июля 2024 года. Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев, находясь в Самаре, заметил группу мигрантов, которые задирали прохожих. После попытки их остановить хулиганы разбили депутату голову камнем или палкой.

Ранее Бастрыкин заявил о росте совершенных мигрантами террористических преступлений. В частности, за первый квартал 2025 года мигрантами совершено в 2,7 раза больше подобных преступлений, чем за этот же отчетный период 2024 года.